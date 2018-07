Sem torcida visitante, Atlético-PR recebe o Coritiba em clássico paranaense

Atlético Paranaense e Coritiba fazem o clássico estadual neste domingo, às 17 horas, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, pela 31.ª rodada, apimentado pela polêmica comercialização de ingressos e, dentro de campo, com objetivos diferentes no Campeonato Brasileiro. Enquanto o time rubro-negro tenta recuperar a vaga perdida no G6, a equipe alviverde busca fugir da zona de rebaixamento.

O local da partida, inicialmente marcado para a Arena da Baixada, foi alterado devido ao show do tenor italiano Andrea Bocelli, marcado para o próximo dia 19 no estádio atleticano. E a casa do Paraná, que receberá o clássico, contará apenas com torcedores do time mandante.

Isso porque o Coritiba abriu mão da sua cota de ingressos como forma de protesto pelo alto preço das entradas. O valor único para a torcida visitante seria de R$ 200. Para compensar seus torcedores, o clube abrirá o Couto Pereira para os torcedores e transmitirá o jogo nos telões do estádio.

O Atlético vem de derrota por 1 a 0 para o Grêmio, fora de casa, que custou um lugar no grupo da Copa Libertadores. Com o placar, o time caiu para o oitavo lugar, com 45 pontos, a um de distância do Fluminense, que está em sexto. O Coritiba é o 13.º com 37 pontos, a quatro do grupo da degola.

Pelo lado dos mandantes, o técnico Paulo Autuori não contará com o zagueiro Paulo André, que machucou o olho na última partida. Wanderson, que o substituiu no duelo contra o Grêmio, deve ganhar chance entre os titulares. A boa notícia é o retorno do atacante Lucas Fernandes, que cumpriu suspensão.

No Coritiba, o técnico Paulo Cesar Carpegiani terá dois desfalques. O lateral-direito César Benítez e o zagueiro Nery Bareiro terão que cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Em seus lugares, deverá colocar, respectivamente, Dodô e Walisson Maia.