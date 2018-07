Sem treinador, Flamengo enfrenta Palestino pela Sul-Americana com grande vantagem

Em meio a uma semana turbulenta pela queda do técnico Zé Ricardo e a expectativa pela chegada do colombiano Reinado Rueda (campeão da Copa Libertadores de 2016 pelo Atlético Nacional) para assumir o comando da equipe, o Flamengo tem a obrigação de confirmar a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana diante do Palestino, do Chile, nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio.

Na partida de ida, disputada em Santiago, o time rubro-negro goleou por 5 a 2, placar que facilita a missão dos comandados interinamente por Jayme de Almeida, auxiliar que já possui experiência em assumir a equipe nos momentos de crise. Em uma dessas passagens, levou o Flamengo ao título da Copa do Brasil de 2013. Ele também foi campeão carioca e da Taça Guanabara pelo clube no ano seguinte.

No ano passado, o mesmo Palestino eliminou o Flamengo da Copa Sul-Americana com uma surpreendente vitória por 2 a 1, em Cariacica (ES), onde a equipe brasileira mandava os jogos e estava invicta. O primeiro jogo havia sido vencido pelos flamenguistas por 1 a 0, resultado que tornou ainda mais improvável aquela eliminação.

Alguns jogadores daquela equipe - que já era dirigida na época por Zé Ricardo - estarão em campo novamente nesta quarta-feira. Entre eles o goleiro Alex Muralha, que será titular porque Diego Alves, recém-contratado, só poderá ser inscrito a partir da próxima fase da competição continental.

Outros importantes nomes do elenco estarão de fora do confronto contra os chilenos. O meia Diego e o zagueiro Réver, avaliados pelos médicos do clube com desgaste muscular, serão poupados. O lateral-direito Rodinei (que sofreu uma pancada no tornozelo) e o meio-campista argentino Mancuello (com uma entorse) também não atuarão, além do atacante peruano Paolo Guerrero, com o futuro ainda incerto no clube carioca.