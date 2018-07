Sem treinar, Eron é dúvida do Atlético-MG para clássico

Enquanto uma equipe formada basicamente por reservas enfrentará o Independiente Santa Fé nesta quarta-feira pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o restante do elenco do Atlético Mineiro segue em preparação para o clássico contra o Cruzeiro, domingo, em Uberlândia. E a situação do lateral-esquerdo Eron preocupa o departamento médico e a comissão técnica do time de Belo Horizonte.

Na manhã desta quarta-feira, o técnico Dorival Júnior comandou um coletivo na Cidade do Galo, mas sem a presença do defensor. Eron reclama de dores na coxa esquerda, que a obrigaram a deixar a partida contra o Avaí, no domingo, e segue realizando tratamento médico.

Caso Eron seja vetado pelo departamento médico, Dorival pode ser obrigado a realizar uma improvisação na lateral-esquerda do Atlético-MG contra o Cruzeiro. Fernandinho cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo no domingo e Leandro ainda se recupera de uma fratura na mão direita.