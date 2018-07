Sem treinar, Pato e Toloi devem seguir fora do São Paulo

Não será agora que o São Paulo terá os retornos de Alexandre Pato e Rafael Toloi. Os dois jogadores, que vêm de longo período em recuperação de lesões musculares, não apareceram no gramado do CT da Barra Funda para o treino desta sexta-feira e mais uma vez devem ficar fora do time, que neste domingo enfrenta o Vitória no Barradão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante se lesionou durante a partida contra o Huachipato pela Copa Sul-Americana, no dia 15 de outubro, e, desde então, não conseguiu voltar a jogar. O técnico Muricy Ramalho chegou a dizer na entrevista após aquela partida que Pato tinha "estourado", mas exames detectaram apenas uma contratura na coxa esquerda. Na semana passada, ele entrou na fase de transição para o campo, mas continua sem condições de jogo.

Toloi, por sua vez, sofreu um estiramento na coxa esquerda durante o clássico contra o Corinthians, em 21 de setembro, pelo Brasileirão. De lá para cá, o zagueiro jogou apenas contra a Chapecoense, mas voltou a sentir dores e mais uma vez retornou para o departamento médico.

A ausência da dupla piora a situação do elenco na reta final da temporada. Muricy constantemente tem reclamado da maratona de jogos e vê o grupo reduzido para trabalhar. Além de Pato e Toloi, o São Paulo não poderá contar com Hudson (suspenso) e Maicon (lesão no joelho).

CANSAÇO

O elenco se reapresentou na tarde desta sexta-feira no CT da Barra Funda, após desembarcar de madrugada no aeroporto de Cumbica. Na última quarta, em Guayaquil (Equador), o São Paulo chegou à semifinal da Copa Sul-Americana mesmo sendo derrotado por 3 a 2 pelo Emelec, já que tinha vencido o duelo de ida por 4 a 2. Agora, encara o Atlético Nacional, nos dias 19 (na Colômbia) e 26 (no Morumbi).

Nesta sexta-feira, Muricy comandou um treino em campo reduzido para quem não atuou no Equador, enquanto os titulares foram para a piscina para atividade regenerativa. Diante do cansaço do grupo, o treinador cogita escalar uma equipe reserva contra o Vitória.