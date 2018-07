Sem treinar time, Dorival mantém dúvidas no Inter O Internacional vem de uma derrota para o Cruzeiro, mas a equipe que vai receber o Bahia, nesta quarta-feira, a partir das 20h30, no Beira-Rio, é bem diferente daquela que perdeu para os mineiros em Sete Lagoas (MG), domingo passado. Dois dos principais jogadores do time, Kléber e Leandro Damião voltam ao time após cumprirem suspensão na última rodada.