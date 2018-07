Sem treinar titulares, Carille pode ter mais desfalques no Corinthians

O técnico Fábio Carille vai esperar a recuperação dos jogadores até quarta-feira para definir a formação que enfrentará o Atlético-PR, às 21h, na Arena da Baixada. Os jogadores que foram titulares contra o Palmeiras sequer foram para o gramado nas atividades de segunda e terça-feira.

São pelo menos três desfalques certos. O goleiro Cássio está suspenso e, além disso, está com a seleção brasileira para a disputa dos amistosos contra Japão e Inglaterra. Em seu lugar, Walter é quem vai atuar. No meio, Jadson está suspenso, mas foi reserva contra o Palmeiras e o volante Gabriel também cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Em seu lugar, Maycon deve reaparecer no time.

Entretanto, Carille está receoso de perder mais titulares por causa do desgastante jogo com o Palmeiras e também porque, após encarar o Atlético-PR nesta quarta-feira, já volta a campo para encarar o Avaí no sábado. Por isso, os atletas que demonstrarem maior risco de lesão podem ser preservados.

Caso não tenha nenhuma grande novidade, o Corinthians vai a campo com Walter; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Camacho, Maycon, Romero, Rodriguinho e Clayson; Jô. Vale lembrar que, além do jogo com o Atlético-PR, os corintianos também ficarão atentos ao julgamento de Jô, às 14h30, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Caso seja punido, ele pode pegar de quatro a 12 jogos de gancho.

Confira a lista dos relacionados para a partida:

Goleiros: Walter, Matheus Vidotto e Caíque França;

Zagueiros: Balbuena, Pablo e Léo Santos;

Laterais: Fagner, Guilherme Arana, Léo Príncipe e Marciel;

Volantes: Camacho, Maycon, Fellipe Bastos e Paulo Roberto;

Meias: Rodriguinho, Danilo, Giovanni Augusto e Pedrinho;

Atacantes: Jô, Romero, Clayson e Kazim.