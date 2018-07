Sem treino, Carille deve escalar o Corinthians com novidades contra o Avaí

O elenco do Corinthians se reapresentou na tarde desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, visando a partida contra o Avaí, sábado, às 19h, na Arena Corinthians, e por causa da proximidade entre os jogos, o técnico Fábio Carille não vai comandar nenhum treinamento com o possível time titular, mas a tendência é a equipe tenha novidades.

O volante Gabriel volta ao time, após cumprir suspensão diante do Atlético-PR. No gol, Caíque França entra no lugar de Walter, que sofreu uma grave lesão na coxa direita e ficará longe dos gramados entre três e quatro meses. Outra mudança é no ataque, onde Kazim ganha nova oportunidade, no lugar de Jô, que cumpre suspensão imposta pelo STJD por um pontapé dado no zagueiro Rodrigo, da Ponte Preta. Jadson retorna de suspensão, mas deverá continuar no banco de reservas.

O Corinthians deve ir a campo com Caíque França, Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Camacho, Rodriguinho, Clayson e Romero; Kazim.

Os reservas do jogo contra o Atlético-PR fizeram um treino tático, enquanto os titulares ficaram fazendo trabalho na parte interna da academia. A notícia da grave lesão de Walter deixou os jogadores chateados e o volante Gabriel contou que fez questão de vir conversar com o companheiro.

“Falei com ele hoje (sexta-feira). Ele teve praticamente a mesma lesão que eu tive. Falei que ele vai voltar bem e é só fazer a recuperação de forma correta que tudo dará certo. Falei que ele pode ter decidido um jogo importantíssimo para nós e é isso que ele tem que guardar”, disse o jogador, lembrando que Walter defendeu um pênalti contra o Atlético-PR, na quarta-feira, e o Corinthians venceu a partida por 1 a 0.

Com os resultados da última rodada, o Corinthians pode ser campeão na próxima quarta-feira. Basta vencer Avaí e Fluminense e torcer para que Grêmio não vença Vitória e o São Paulo. Gabriel admite ansiedade, entretanto afirma que o foco está apenas no confronto deste sábado. “Sábado vem antes de quarta. Temos que pensar só no sábado, já que a importância do jogo de quarta passa pelo que fizermos no sábado. O Avaí está em uma situação complicada e vai vir para o tudo ou nada”, comentou.