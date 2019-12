Sem trio, mas com Thiago Galhardo, Ceará faz 'jogo da vida' contra o Botafogo

Dependendo apenas de suas próprias forças para se segurar na Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará está pronto para o "duelo da vida" diante do Botafogo, neste domingo, às 16 horas, no Engenhão, pela última rodada. O técnico Argel Fucks terá três desfalques, todos por suspensão. São eles: o lateral João Lucas, o volante Fabinho e o meia Lima, este expulso na derrota para o Corinthians por 1 a 0.

Por outro lado, o treinador ganhou o retorno de William Oliveira, que cumpriu suspensão automática. Ele reassumirá o posto de titular, assim como Cristovam, pelo lado esquerdo de campo. A última vaga deverá ficar com Chico. Já Thiago Galhardo, liberado para resolver problemas particulares no Rio, está confirmado para o duelo. Juninho Quixadá, por sua vez, ficará como opção no banco de reservas.

"O Cristovam fez um bom jogo contra o Palmeiras. Podemos utilizar Brock no setor também. Vamos com a melhor equipe possível contra o Botafogo. Sabemos o que precisamos fazer para conquistar nosso objetivo. Dependemos apenas da gente e vamos fazer por onde", disse o técnico Argel Fucks.

Ricardinho deixou claro que o time buscará a vitória: "De maneira nenhuma podemos entrar em uma partida decisiva sabendo que resolverá a nossa situação pensando em empatar. Eu vejo que é dessa maneira que as coisas podem acontecer. Vamos ver que é muito mais que só futebol. Eu me sinto em casa aqui, é a minha segunda casa. É isso que a gente tem que tentar transparecer. O Ceará precisa e merece se manter na primeira divisão, com planejamento e sonhos que tenho certeza que serão alcançados muito em breve", concluiu.

Há seis jogos sem vencer, o Ceará precisa apenas de um empate para se assegurar na primeira divisão nacional. O time tem 38 pontos, dois a mais do que o Cruzeiro, que enfrenta o Palmeiras, no Mineirão. No número de vitórias, soma dez, contra sete da equipe celeste. Por isso, o empate é suficiente para seguir no Brasileirão em 2020.