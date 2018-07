Sem trio ofensivo e com golaço de zagueiro, Real faz 7 a 1 na Copa do Rei

O Real Madrid estreou na Copa do Rei nesta quarta-feira com uma tranquila goleada. Em confronto isolado da competição neste meio de semana, antecipado por conta da participação da equipe no Mundial de Clubes em dezembro, não teve qualquer dificuldade para atropelar mesmo fora de casa o Leonesa, da terceira divisão nacional, por 7 a 1, com direito a um golaço do zagueiro Nacho Fernández.

Com o resultado, o Real praticamente garantiu a classificação para as oitavas de final do torneio espanhol. No confronto de volta, em Madri, no fim de novembro, entrará em campo praticamente para cumprir tabela, uma vez que pode até perder por 6 a 0 que garantirá a vaga.

Para golear nesta quarta, o Real nem precisou contar com seu trio de estrelas no ataque. Cristiano Ronaldo, Bale e Benzema foram poupados, mas Lucas Morata e Asensio entraram bem e marcaram duas vezes cada. Zuiverloon, contra, Nacho e Mariano Mejía marcaram os outros gols dos madrilenhos.

Logo aos seis minutos, Kroos cobrou falta da direita, houve um desvio na primeira trave e Zuiverloon tocou contra o próprio gol. Asensio ampliou aos 32, quando recebeu na área e bateu de canhota. O terceiro saiu somente no segundo tempo. Morata foi acionado por James Rodríguez e finalizou de primeira na saída do goleiro.

Estava fácil, e Asensio aproveitaria para marcar o quarto aos sete minutos, após linda troca de passes e finalização de fora da área. Somente dois minutos depois, com a defesa adversária completamente aberta, James Rodríguez cruzou da direita e Morata apareceu sozinho para fazer mais um.

Mas o melhor ainda estava por vir e aconteceria aos 22. James Rodríguez, novamente, cruzou da direita. O zagueiro Nacho, na corrida, emendou um lindo voleio da entrada da área, no ângulo direito. Um golaço para afundar de vez o Leonesa. Benja ainda diminuiria para os donos da casa, mas Mejía, nos acréscimos, selaria o placar.