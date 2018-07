Sem um acordo, Portuguesa desiste do peruano Ramírez

Dado como praticamente certo no recesso durante a Copa do Mundo, o meia peruano Luis Ramírez não vai mais para a Portuguesa. O jogador, que pertence ao Corinthians, não aceitou reduzir o seu salário e por isso não será emprestado ao time do Canindé.

Nascido no Peru, Ramírez foi contratado pelo Corinthians em 2011, mas não conseguiu se firmar no clube. Ele foi emprestado para a Ponte Preta no ano passado e logo após o Campeonato Paulista devolvido ao time de Parque São Jorge.