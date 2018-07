Sem unanimidade, ataque do Palmeiras é o setor mais concorrido

Hoje o torcedor do Palmeiras sabe escalar sem dificuldades o time praticamente inteiro. Talvez possa existir uma discordância entre um ou outro jogador, mas o setor que realmente faz o palmeirense discutir suas preferências é o ataque. Barrios, Leandro Pereira, Cristaldo, Alecsandro... todos brigam para virar o homem de confiança do técnico Marcelo Oliveira e também da torcida. Cada um, com seus méritos, tenta ganhar pontos até se firmar.

Teoricamente, o pirncipal jogador do ataque é Lucas Barrios. Contratado por R$ 40 milhões e com moral de ter sido um dos destaques do Paraguai na Copa América, ele ainda não conseguiu se mostrar. Foram dois jogos em que saiu do banco de reservas. Diante do Cruzeiro, seria titular, mas dores na panturrilha direita o tiraram da partida. Assim, Leandro Pereira, que vivia grande fase, mas já está há dois jogos sem marcar, se manteve na equipe.

Ainda diante dos mineiros, Cristaldo entrou no segundo tempo, fez um gol e chegou aos 13 na temporada, número que faz com que ele seja o artilheiro do Palmeiras em 2015. Outra opção, Alecsandro está retornando de lesão e também tem currículo para assumir o posto de titular do time.

"São todos bons jogadores. O Cristaldo é o nosso xodó, um moleque muito carismático, foi o cara que me mais me chamou a atenção no dia a dia de trabalho. O Leandro (Pereira) vem fazendo gols, e o Lucas (Barrios) é um jogador de seleção. É uma concorrência forte e eu cheguei para ajudar, já sabendo de todo o potencial não só do ataque, mas da equipe do Palmeiras de modo geral", disse Alecsandro.

Como Barrios ainda deve continuar fora, o técnico Marcelo Oliveira define nesta terça-feira o time para encarar o Coritiba. A principal dúvida está justamente no ataque. Ele pode manter Leandro Pereira, entretanto, Alecsandro pode ganhar oportunidade. Cristaldo corre por fora. O treinador já avisou que vê Leandro Pereira e Barrios disputando posição e que Cristaldo pode atuar em outras funções, além de ser centroavante.