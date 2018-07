Sem vaga, Marcelo Mattos valoriza empate do Botafogo O Botafogo não teve a estreia que gostaria na Copa do Brasil ao ficar no 0 a 0 com o modesto Sobradinho, na última quarta-feira à noite, na cidade-satélite do Gama, no Distrito Federal. O time espera poder vencer por pelo menos dois gols para avançar por antecipação à segunda fase da competição, mas o resultado acabou sendo valorizado por alguns jogadores, como foi o caso do volante Marcelo Mattos.