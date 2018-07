Sem vaga na Copa do Mundo, técnico dos Estados Unidos pede demissão

Sem conseguir levar a seleção dos Estados Unidos a mais uma Copa do Mundo, o técnico Bruce Arena pediu demissão nesta sexta-feira. O time norte-americano não ficava fora de um Mundial desde 1986.

+ Fora da Copa, Robben anuncia aposentadoria da seleção da Holanda​

A ausência dos Estados Unidos na Copa da Rússia surpreendeu o mundo do futebol na terça-feira. O time precisava de apenas um empate diante da modesta equipe de Trinidad e Tobago para obter ao menos a vaga na repescagem - que ficou com Honduras -, mas acabou sofrendo a derrota por 2 a 1.

Bruce Arena assumira a equipe norte-americana em novembro do ano passado, no lugar de Jürgen Klinsmann, demitido em razão da fraca campanha da seleção no início das Eliminatórias. Antes de comandar os Estados Unidos, Arena treinava o Los Angeles Galaxy.

"Quando eu assumi o trabalho em novembro, eu sabia que seria um grande desafio, provavelmente mais do que a maioria das pessoas pensava. Todos os envolvidos deram o máximo que puderam nestes últimos 11 meses e, no final, não foi o suficiente. Não há desculpas. Não completamos a missão e eu assumo a responsabilidade", declarou o treinador.

Arena admitiu que ficar fora do Mundial de 2018 é um "grande revés" para o futebol norte-americano. "Com certeza este é um grande revés para todo o programa da seleção nacional masculina. E as questões já vão surgir sobre como podemos melhorar. Sem dúvida de que este é um processo que já começou e vai continuar para a evolução do futebol dos Estados Unidos."

Apesar disso, o técnico disse ver evolução na modalidade nos EUA. "É importante reconhecer o tremendo crescimento e as conquistas que foram obtidas nas últimas duas décadas em todas as áreas, incluindo o desenvolvimento dos jogadores, a formação de treinadores e o estabelecimento de uma liga nacional", enumerou Arena, que já havia treinado a equipe norte-americana entre 1998 e 2006.

A Federação de Futebol dos Estados Unidos ainda não definiu um substituto para o lugar de Bruce Arena.