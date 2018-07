Sem vaga na Copa, técnico deixa seleção do Líbano

O Líbano fez campanha ruim na quarta fase das Eliminatórias Asiáticas da Copa de 2014, ao terminar na lanterna do Grupo A, com apenas cinco pontos em oito rodadas. Assim, não conseguiu classificação para o Mundial no Brasil - Japão, Irã, Austrália e Coreia do Sul ficaram com as quatro vagas diretas.

Com 64 anos, Theo Buecker tem uma longa trajetória como treinador no mundo árabe. Antes do Al-Ettifaq, ele já trabalhou em outros quatro clubes da Arábia Saudita. E também foi o técnico de 16 times diferentes em oito países da região, incluindo Líbia, Egito e Catar.