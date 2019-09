Sem Vagner Love, Carille deve manter Boselli e retomar formação tradicional

O Corinthians não contará com Vagner Love na partida de domingo contra o Vasco, às 11h, na arena em Itaquera, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Bahia e terá de cumprir suspensão.

Sem o artilheiro do time na temporada com 12 gols, o técnico Fábio Carille deve manter Mauro Boselli na equipe. O argentino teve boa atuação na eliminação na Copa Sul-Americana diante do Del Valle na última quinta-feira, marcando o primeiro gol no empate por 2 a 2 em Quito no Equador. Gustagol corre por fora na disputa pela vaga.

A ausência de Love, de certa forma, tira um pouco a pressão do treinador de manter o ataque da última partida e assim ele conseguirá voltar o time alvinegro com a formação ofensiva tradicional, com dois pontas e um centroavante. Love e Boselli fizeram uma boa partida pela Sul-Americana, mas o treinador tratou de informar que foi apenas uma necessidade.

"Não gosto de mudar muito a forma de jogar, mas as características. Love está muito bem de centroavante, tem feito gols, criado espaços, atuando como 9. Muitas vezes usar Love e Boselli contra um volante que entra no nosso campo acaba tirando o Love do raio da ação, tirar ele de perto da área, não quero isso, mas pode ser alternativa durante jogos, vai depender do adversário. Bom que a equipe tem entendimento e vou usando cada jogador de acordo com suas características", afirmou o treinador após a eliminação na Sul-Americana.

Embora não digam abertamente, os dois discordam da opinião do treinador. Na partida em Quito, Love deu assistência para Boselli marcar o primeiro gol do Corinthians. Atuando como segundo atacante, Love foi talvez o principal jogador do time na partida, incomodou a zaga adversária e acertou uma bola no travessão.

Boselli comentou após a partida no Equador que gosta de atuar ao lado de Vagner Love e que acha que o companheiro também se sente à vontade em jogar mais deslocado. Mas tratou de evitar qualquer polêmica com o treinador e avisou que não cabe a eles decidirem isso.

Vagner Love é o artilheiro do Corinthians na temporada graças ao bom segundo semestre que ele tem feito. São 12 gols em 50 jogos. Gustagol é o segundo da lista alvinegra, com 11 tentos marcados em 38 jogos, a maioria na primeira metade do ano. Boselli vem em terceiro com 7 em 34.

O Corinthians tem péssima média de gols na temporada. Em 60 jogos, balançou as redes 68 vezes, média de 1,13 por partida. No Campeonato Brasileiro, único torneio que o time alvinegro disputa atualmente, foram 23 gols em 20 partidas disputadas, média de 1,15.

A delegação voltou de Quito na quinta-feira e retoma os treinos nesta sexta. O presidente Andrés Sanchez fez questão de dizer que a eliminação na Sul-Americana não altera em nada o planejamento e que Carille continua no comando da equipe.