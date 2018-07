Sem Valdivia, Chile derrota Paraguai em amistoso

O amistoso contou apenas com jogadores que atuam em seus países. O jogador do Palmeiras, no entanto, estava impedido de jogar por conta da punição aplicada pela federação na quarta. Ele e outros quatro atletas foram suspensos por dez jogos por indisciplina.

Sem os companheiros que atuam nos clubes estrangeiros, Pinto assumiu o comando do Chile e abriu o placar aos 19 minutos. O Paraguai reagiu no início do segundo tempo, após a expulsão de Contreras aos 4 minutos, e virou o placar, com gols de Edgar Bénitez, de pênalti, e Julio Manzur.

Mas Pinto voltou a brilhar na segunda metade da etapa final. Ele marcou mais dois gols e garantiu a vitória dos donos da casa. Oviedo, do Paraguai, ainda foi expulso aos 40 minutos e deixou os dois times com 10 jogadores em campo.

As duas seleções só voltam a campo agora em 2012. O Paraguai já tem amistoso marcado para o dia 29 de fevereiro, contra o Panamá, em casa. O Chile só tem amistoso em junho, diante da Bolívia, mas deverá jogar antes pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A quinta rodada do torneio classificatório para 2014 ainda não teve as datas definidas.