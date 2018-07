Sem Valdivia, Dorival relaciona uruguaio Victorino

O Palmeiras não terá mesmo o chileno Valdivia no clássico deste domingo, às 19h30, contra o São Paulo, no Morumbi. O meia foi o grande destaque da goleada do Chile sobre a Venezuela, sexta-feira à noite, em Talcahuano, e não foi liberado pela federação local para retornar ao País e jogar pelo Brasileirão.

Na sexta, o técnico Dorival Júnior já havia afirmado que não tinha esperanças de contar com Valdivia, mas as declarações do treinador do Chile, Jorge Sampaoli, admitindo a possibilidade, animaram a torcida alviverde. Agora, Mazinho e Felipe Menezes disputam uma vaga no time titular.

Valdivia foi convocado para os amistosos contra a Venezuela e diante do Uruguai, terça-feira, em Santiago. A ideia do chileno é conseguir estar em campo na partida contra o Sport, quarta-feira que vem, em partida que marca a inauguração do Allianz Parque, o novo estádio palmeirense.

Sem poder contar com o chileno no clássico, Dorival teve aberta uma vaga de estrangeiro para a partida e relacionou o zagueiro uruguaio Victorino. O paraguaio Mendieta mais uma vez foi preterido - os argentinos Tobio, Mouche, Cristaldo e Allione completam a lista de cinco estrangeiros.

Diante do São Paulo, o Palmeiras terá a volta do volante Wesley, que cumpriu suspensão diante do Atlético-MG. Fernandinho, jovem meio-campista que sequer aparece no elenco no site oficial do clube e jogava pelo Juventus, também aparece entre os relacionados. Lúcio, Eguren, Rodolfo e Leandro estão machucados.