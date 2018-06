Sem Valdívia, Oswaldo faz cinco testes nos reservas do Atlético-MG

O técnico Oswaldo de Oliveira ainda não revelou se seguirá com o revezamento nas escalações do Atlético no Campeonato Mineiro, mas deverá apresentar novidades na formação caso opte por escalar os reservas na partida contra a URT, domingo, em Patos de Minas. Foi o que indicou em um treinamento coletivo nesta quarta-feira, que não contou com a presença do meia-atacante Valdívia.

Nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, Oswaldo escalou o time titular em dois jogos, ambos em Belo Horizonte, e a formação reserva em outros dois, no interior. Os resultados, porém, não foram os imaginados, pois o Atlético somou apenas cinco pontos nesses compromissos.

Por isso, Oswaldo admitiu a possibilidade de rever o planejamento. E se usar os titulares contra a URT, utilizará a mesma formação que enfrentou Democrata de Governador Valadares e o Patrocinense, pois ela também foi testada nesta quarta. No coletivo, os titulares treinaram com: Victor; Samuel Xavier, Leonardo silva, Gabriel e Fábio Santos; Arouca, Elias e Cazares; Otero, Roger Guedes e Ricardo Oliveira.

Já a formação reserva que treinou nesta quarta foi bem diferente da que enfrentou Boa e Villa Nova, com destaque para a ausência de Valdívia, que fechou 2017 como titular, mas parece ter perdido prestígio com Oswaldo. Além dele, outros jogadores que não trabalharam entre os suplentes foram os zagueiro Matheus Mancini e Bremer, o volante Yago e o meia-atacante Hyuri.

Os zagueiros Felipe Santana e Maidana, o volante Adílson e os meia-atacantes Luan e Marco Túlio foram as novidades da formação. E os suplentes treinaram com: Cleiton; Patric, Felipe Santana, Maidana e Danilo; Adilson, Gustavo Blanco e Luan; Erik, Marco Túlio e Carlos.