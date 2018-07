Sem Valdivia, Palmeiras bate São Caetano de virada

SÃO PAULO - O Palmeiras estreou 2013 com vitória. Neste domingo, o time de Gilson Kleina superou o São Caetano, de virada, por 2 a 1, em jogo-treino disputado na Academia de Futebol, em São Paulo. Barcos e Maikon Leite marcaram os gols da atividade, que não contou com o meia Valdivia.

Dividido em três tempos de 30 minutos, o jogo-treino serviu para diversos testes na equipe palmeirense. Kleina só não utilizou quatro jogadores na atividade. O lateral-esquerdo Fernandinho e o meia Tiago Real ainda se recuperam de cirurgia, enquanto o zagueiro Leandro Amaro e Valdivia fazem trabalho de fortalecimento físico.

Também em preparação para o Campeonato Paulista, o São Caetano começou melhor o jogo-treino e abriu o placar com gol de Geovane. A reação palmeirense veio com duas penalidades. Barcos sofreu a primeira falta dentro da área e converteu a cobrança. Depois, Maikon Leite anotou o segundo após falta sofrida por Caio.

O Palmeiras volta aos treinos nesta segunda-feira, em dois períodos, visando a abertura do Paulistão. O time de Kleina fará sua estreia contra o Bragantino, no próximo domingo, no Pacaembu.