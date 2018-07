Sem Valdivia, Palmeiras treina cruzamentos e finalizações

O elenco do Palmeiras se reapresentou nesta terça-feira, após folgar dois dias e o técnico Dorival Júnior comandou uma atividade em dois períodos, sendo só a da tarde com a presença da imprensa. As novidades foram as presenças do zagueiro Wellington e do meia Allione e a ausência e Valdivia.

O chileno se recupera de um edema traumático na região da bacia e é dúvida para o jogo contra o Bahia, domingo, em Salvador.O jogador sofreu uma pancada durante o clássico contra o Corinthians, no último sábado, e na segunda-feira realizou exames médicos para saber a gravidade da lesão.

Já Wellington treinou normalmente nos dois períodos e parece recuperado de uma lesão no tendão de Aquiles, que o tirou dos gramados por 11 rodadas. Alione também participou das atividades normalmente e não sente mais dores musculares.

Assim como aconteceu no treino matinal, a atividade da tarde também foi de trabalho técnico. Dorival dividiu o grupo e treinou cruzamentos e finalizações. Os zagueiros Lúcio e Tobio ficaram fazendo fortalecimento muscular e não foram para o campo, mas não preocupam para o jogo de domingo. O Palmeiras volta aos treinos na manhã desta quarta-feira.