Sem Varane e com Pepe 100% recuperado, Real treina para pegar Sevilla no domingo

Depois de eliminar o Atlético de Madrid nas semifinais da Liga dos Campeões, na última quarta-feira, o Real Madrid iniciou nesta sexta a sua preparação para enfrentar o Sevilla, domingo, em casa, pela penúltima rodada do Campeonato Espanhol. O zagueiro Raphael Varane, com dores musculares, acabou ficando fora da atividade no campo, que teve o defensor Pepe trabalhando agora totalmente integrado ao grupo de jogadores.

O francês realizou trabalho de reabilitação física no interior das instalações fechadas do CT do Real, enquanto o jogador brasileiro naturalizado português mostrou que poderá ser a principal novidade na lista de relacionados pelo técnico Zinedine Zidane para o jogo de domingo.

Pepe chegou a treinar com o grupo do Real no início desta semana, mas acabou ficando fora dos convocados para o clássico com o Atlético, na última quarta, no estádio Vicente Calderón, palco do duelo de volta das semifinais da Liga dos Campeões.

O experiente zagueiro não atua desde o último dia 8 de abril, quando sofreu fratura nas costelas em um duelo justamente contra o Atlético, mas válido pelo Campeonato Espanhol. Provável reforço para a equipe, o português espera poder ajudar o seu time a conquistar o título da competição nacional, na qual hoje divide a liderança com o Barcelona, com 84 pontos, e só está atrás do arquirrival nos critérios de desempate.

O Real, entretanto, ainda tem três partidas a disputar nesta reta derradeira da competição, enquanto o Barça fará apenas duas. Assim, o time madrilenho depende apenas de si para ser campeão. Após encarar o Sevilla, a equipe enfrenta o Celta na quarta-feira, fora de casa, em jogo atrasado da 21ª rodada, antes de fechar a sua campanha contra o Málaga, no dia 21, também como visitante.

Como Varane sofre seguidamente com problemas físicos provocados pela sequência de jogos, a volta de Pepe é tida como muito importante para Zidane, que também não conta hoje com Gareth Bale e Dani Carvajal, lesionados.

Em outro duelo deste domingo, o Barcelona jogará contra o Las Palmas, fora de casa, sabendo que precisa vencer para seguir com boas chances de ser campeão. Em seguida, no dia 21, a equipe catalã irá terminar o Espanhol recebendo o Eibar no Camp Nou.