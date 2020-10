Sem vascaínos, seleção sub-20 chama jovens de Flamengo, Grêmio e América-MG

Com a recusa do Vasco em liberar o seu trio de jogadores convocados para a seleção brasileira sub-20 - Bruno Gomes, Lucão e Talles Magno -, o técnico André Jardine convocou mais três atletas para o período de treinos em Itu: o goleiro Adriel, do Grêmio, o atacante Carlos Alberto, do América Mineiro, e o meio-campista João Gomes, do Flamengo.

A seleção sub-20 vai treinar até o dia 31 no interior paulista, sendo que apenas um jogador ainda não se apresentou. Se trata do atacante Yuri Alberto, liberado para participar nesta quinta-feira do duelo do Internacional com a Universidad Católica, no Chile, pela Copa Libertadores. A expectativa é de que a sua chegada a Itu ocorra na sexta-feira.

No interior paulista, a seleção sub-20 disputará dois jogos-treino. A equipe dirigida por Jardine vai enfrentar o time de aspirantes (sub-23) do Corinthians na próxima quarta-feira. Depois, no dia 31 (sábado), terá pela frente o profissional do Ituano. Os confrontos serão realizados no Estádio Novelli Junior.

As atividades e os jogos-treino servirão para o Brasil como preparação visando o Sul-Americano Sub-20, agendado para janeiro, na Colômbia. A competição é classificatória para o Mundial da categoria.

Confira como ficou a lista de convocados do Brasil com os cortes e novos chamados:

Goleiros: Adriel (Grêmio), Leonardo Linck (Athletico-PR) e Matheus Donelli (Corinthians).

Zagueiros: Luan Freitas (Fluminense), Lucas Freitas (Valladolid), Morato (Benfica) e Luan Patrick (Athletico-PR).

Laterais: Khellven (Athletico-PR), Yan Couto (Girona), Ramon (Flamengo) e Wellington Damascena (São Paulo).

Meio-campistas: Danilo (Palmeiras), Diego Rosa (Grêmio), Gustavo Mantuan (Corinthians), João Gomes (Flamengo), Mauricio (Cruzeiro) e Zanocelo (Ponte Preta).

Atacantes: Carlos Alberto (América-MG), Gabriel Verón (Palmeiras), Jajá (Athletico-PR), Kaio Jorge (Santos), Luiz Henrique (Fluminense) e Yuri Alberto (Internacional).