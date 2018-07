Sem vencer desde maio, Fluminense visita o Sport para encerrar jejum

Estando sem vencer uma partida oficial desde 26 de maio, o Fluminense vai visitar o Sport às 16 horas deste domingo, na Ilha do Retiro, no Recife. A equipe carioca mostrou poder de reação ao empatar o clássico contra o Vasco, na última rodada disputada pelo torneio, mas não foi o suficiente para encerrar a série negativa.

Em São Januário, na quarta-feira, o Fluminense saiu atrás do placar já no segundo tempo, aos 15 minutos, mas buscou o empate aos 45 minutos da etapa final, com gol de Pedro, que decretou o resultado de 1 a 1. Se perdesse a partida, o time carioca chegaria à marca de cinco derrotas seguidas na competição, mas o jejum sem triunfos foi ampliado para seis jogos.

Para melhorar de rendimento, a diretoria do Fluminense, pressionada por crise política, com alas do clube exigindo a renúncia do presidente Pedro Abad, fechou quatro contratações. Revelado em Xerém, o zagueiro Digão retornou ao clube e já atuou contra o Vasco, enquanto os atacantes Junior Dutra, Everaldo e Luciano ainda aguardam a oportunidade de vestir a camisa tricolor pela primeira vez em campo.

Na rodada anterior, a solução para o técnico Marcelo Oliveira, contratado para o lugar de Abel Braga, foi recorrer a jogadores jovens, em sua maioria revelados no próprio Fluminense, entre eles Ayrton Lucas, Richard, Dodi, Matheus Alessandro, Paulo Dyego, Marcos Junior e Pedro, todos com 25 anos ou menos.

O volante Jadson está suspenso para o duelo contra o Sport, enquanto o lateral-direito Gilberto e o meio-campista Marquinhos Calazans seguem machucados. O Fluminense tem 15 pontos ganhos no Brasileirão e se encontra no 12º lugar na tabela de classificação.