Sem vencer desde o começo do ano, Eibar fica perto do rebaixamento na Espanha Jogando pela primeira vez na elite do futebol espanhol, o Eibar até começou bem a temporada, mas agora corre sério risco de rebaixamento. Nesta sexta-feira, na abertura da 29.ª rodada, jogando em casa, a equipe perdeu de 2 a 1 para o Rayo Vallecano e ampliou seu jejum de vitórias.