Sem vencer fora, Figueirense visita a equipe do Palmeiras

O Figueirense ainda não venceu fora de casa no Campeonato Brasileiro e visitará o Palmeiras, que tem uma campanha com 100% de aproveitamento no estádio Allianz Parque, em São Paulo, nesta competição. O duelo acontece nesta quinta-feira, às 19h30, e é válido pela 12.ª rodada.

Para piorar, o time catarinense vem de dois empates sem conseguir marcar. Artilheiro do time no Brasileirão com cinco gols, o centroavante Rafael Moura voltou na última partida após se recuperar de lesão muscular, mas passou em branco.

Quem poderia ajudar, mas não consegue sair do departamento médico é o meia Carlos Alberto. O jogador voltou a treinar com bola nesta semana, mas sentiu mais uma vez a panturrilha. Em toda a temporada, ele entrou em campo apenas sete vezes. A diretoria aguarda o novo prognóstico de recuperação para definir o futuro do veterano.

O lado bom do Figueirense é o defensivo. Em 11 partidas, sofreu apenas 10 gols. Só é pior que a do Santos, que foi vazada nove vezes. "Sabemos da qualidade do Palmeiras, principalmente da força ofensiva quando joga dentro de casa. Mas temos boa organização tática e vamos fazer um bom jogo", comentou o zagueiro Bruno Alves.