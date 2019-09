Sem vencer há 13 jogos, Figueirense anuncia saída do técnico Vinícius Eutrópio

A terceira passagem de Vinícius Eutrópio pelo Figueirense parou antes do seu oitavo jogo à frente do time. A saída do treinador foi anunciada pelo clube catariense no início da tarde desta terça-feira, dois dias antes do duelo contra o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas, pela 23.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O auxiliar Márcio Coelho assume interinamente e estará no banco de reservas na quinta-feira em Pelotas (RS), com a missão de tirar o time da vice-lanterna da competição, com 22 pontos.

Eutrópio deixa o cargo sem ter vencido nenhuma partida, sendo que acumulou cinco derrotas, uma delas por W.O., e dois empates, mas o jejum do time começou antes da chegada dele e já dura 13 jogos. O técnico anterior da equipe era Hemerson Maria, que estava no clube desde o final do ano passado.

A nova troca de comando evidencia a crise vivida pelo clube catarinense. Devendo os salários do mês de agosto aos atletas, a diretoria já teve de contornar greves ao longo dos últimos meses e não conseguiu impedir o W.O. da 17ª rodada, na qual a equipe se recusou a ir a campo contra o Cuiabá, no dia 20 de agosto, na Arena Pantanal.

Em episódio mais recente, no último domingo, o volante Zé Antônio sofreu um choque de cabeça durante a derrota para o Sport e precisou tirar dinheiro do próprio bolso para realizar os exames. Isso porque o Figueirense não pagou o convênio com a Unimed local e os jogadores tiveram os planos de saúde cortados.

Na manhã desta terça-feira, o treinos das categorias sub-15 e sub-17 do Figueirense foram cancelados por falta de transporte para levar os garotos do estádio Orlando Scarpelli ao CT do clube, em Palhoça. Problemas desta natureza têm sido frequentes no clube, além da falta de alimentação e outros atendimentos de primeira necessidade.