Sem vencer há 3 jogos, São Paulo trabalha para corrigir rota

Passada a empolgação com a arrancada que levou o São Paulo à vice-liderança do Campeonato Brasileiro e até pôs o time a quatro pontos do Cruzeiro, o momento no Morumbi é de correção de rota. Os três jogos sem vitória não só permitiram ao líder aumentar sua vantagem para nove pontos como também derrubou o Tricolor para a terceira posição; o Inter é o segundo, com 44 pontos, um a mais que os são-paulinos.

O agravante do empate com o Flamengo - único ponto somado dos últimos nove em disputa - é que pela primeira vez o quarteto ofensivo não funcionou como o esperado e o time acabou o jogo dominado mesmo antes da expulsão de Michel Bastos, na metade do segundo tempo.

Com pouco tempo para preparar a equipe no campo (o São Paulo volta a campo neste sábado contra o Fluminense, também no Morumbi), Muricy Ramalho tem como objetivo não fazer o grupo desanimar com a sequência ruim. Logo após o jogo, o treinador disse que a equipe segue brigando pelo título, discurso repetido pelo elenco.

"Não jogo e não vou jogar a toalha, enquanto houver chance de ser campeão vamos trabalhar. Sabemos que desde o ano passado que o Cruzeiro erra muito pouco, mas precisamos continuar com o pensamento forte", afirmou Denilson.

Até mesmo a diretoria não escondeu o desconforto com a série ruim, mas tentou projetar um cenário positivo. “As coisas não aconteceram como a gente esperava, mas tenho a certeza de que a reação começa contra o Fluminense”, disse o vice de futebol, Ataíde Gil Guerreiro.

SUSTO

Muricy Ramalho teve uma taquicardia na reapresentação e passaria a noite no hospital, onde realizaria alguns exames. Segundo o clube, a situação não preocupa e a medida foi tomada por precaução.

Em 2011, ele teve uma crise de hérnia de disco e no ano passado chegou a ser internado por causa de uma diverticulite.