Sem vencer há 6 jogos fora, Ceni afirma que fator casa não interfere no São Paulo

O técnico Rogério Ceni afirmou que o fato de jogar fora de casa não interfere em nada para os atletas do São Paulo. O treinador reconheceu que o time, no geral, teve uma atuação abaixo da média na derrota por 1 a 0 para o Bahia neste domingo. Com o tropeço na 30ª rodada, o São Paulo completa seis jogos sem vencer fora de casa no Brasileirão, com três empates e três derrotas.

"A ordem de jogar é da mesma maneira, para a gente não interfere. A qualidade do gramado era boa e o time tentou ter a mesma atitude que tem no Morumbi. De uma maneira geral, não conseguiu repetir o nível de atuação dos últimos quatro jogos. No todo, hoje nós jogamos abaixo dos últimos jogos. Contra o Bragantino, nós perdemos, mas fizemos um bom jogo. Hoje não conseguimos", disse o treinador são-paulino.

Leia Também São Paulo não repete boa atuação e perde para o Bahia no Brasileirão

Repetindo a tática utilizada na vitória diante do Internacional na rodada anterior, Rogério Ceni explicou a escolha pela formação com três zagueiros diante do Bahia. O treinador também falou sobre a situação de jogo dos seus atacantes.

"O Calleri está voltando de lesão, deve começar jogando a próxima partida. Mas para esse jogo, nós optamos pelo Luciano e Rigoni. Os dois estavam pendurados, como o Rigoni tomou cartão, resolvi preservar o Luciano e coloquei o Calleri. O São Paulo se mostrou consistente o esquema de três zagueiros, além de que os três atacantes não têm condições para suportar os 90 minutos", disse o treinador.

Sem Rigoni, o São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Fortaleza na Arena Castelão, às 21h30. O tricolor paulista é o 13º colocado no Brasileirão, com 37 pontos ganhos.