Sem vencer há cinco rodadas do Paulista, Corinthians faz duelo decisivo contra o Ituano

Há mais de um mês sem vencer no Campeonato Paulista, o Corinthians está contra as cordas. A possibilidade de eliminação na primeira fase do torneio estadual, o que seria bastante constrangedor para o atual tricampeão, cresce a cada rodada e o time alvinegro precisa reagir. A começar pela partida deste domingo contra o Ituano, às 16h, em Itaquera, um compromisso que assumiu ares de decisão para os corintianos. E uma decisão sem torcida, por causa da pandemia do novo coronavírus.

A última vitória do Corinthians no Paulista ocorreu no dia 2 de fevereiro, quando a equipe comandada por Tiago Nunes ganhou o clássico contra o Santos por 2 a 0. De lá para cá, foram cinco rodadas consecutivas sem um único triunfo - nesse período, a única vitória corintiana foi sobre o Guaraní, do Paraguai, pela Copa Libertadores, resultado ainda assim insuficiente para que o clube se mantivesse vivo no torneio continental.

Por causa dessa seca de bons resultados, o Corinthians está na lanterna do Grupo D da competição estadual, com dez pontos - o time tem exatamente a mesma campanha da Ferroviária, que jogará neste sábado contra o Novorizontino. A situação não é desesperadora, já que o Guarani, segundo colocado da chave, está apenas três pontos à frente, mas é fato que uma derrota para o Ituano pode deixar a equipe de Tiago Nunes praticamente sem chances de classificação para o mata-mata, caso os concorrentes vençam nesta rodada.

Como a necessidade de ganhar é enorme, Tiago Nunes deverá colocar o Corinthians para atacar o Ituano desde o começo do jogo. É grande a possibilidade de o volante Camacho retornar à equipe, no lugar de Gabriel. No sistema ofensivo, Pedrinho e Yony González, jogadores que ficaram fora do empate com o Novorizontino, na rodada passada, deverão jogar. O jovem atacante não atuou porque foi a Portugal para assinar seu contrato com o Benfica e o colombiano, porque estava machucado.

Recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, González diz que agora está em melhores condições físicas do que nas três partidas que disputou com a camisa do Corinthians (contra São Paulo, Água Santa e Santo André). O ex-jogador do Fluminense reconhece que ainda não conseguiu jogar o que pode no clube alvinegro.

"Fiquei dois meses e meio parado e depois fiz três treinamentos para minha estreia no clássico. Tenho de admitir que eu não estava 100%", comentou o atacante. "Espero neste fim de semana fazer o que eu quero, que é ajudar o time. Agradeço ao professor (Tiago Nunes) pela confiança que ele me deu, mas vou ser sincero, eu não estava jogando bem. Tive essa semana, agora me sinto melhor. Vou tratar de ajudar os companheiros."

Além das cinco rodadas sem vitória no Paulista, há outro forte motivo para o Corinthians lutar por um triunfo sobre o Ituano: o próximo jogo será o clássico contra o Palmeiras e a turma de Tiago Nunes sabe que não será bom negócio depender de um resultado contra o maior rival para continuar com chances de classificação.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X ITUANO

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton (Carlos Augusto); Cantillo, Camacho e Luan; Pedrinho, Yony González e Boselli. Técnico: Tiago Nunes.

ITUANO: Pegorari; Pacheco, Ricardo Silva, Suéliton e Breno Lopes; Baralhas, Marcos Serrato e Paulinho Dias; Yago, Gabriel Taliari e Luizinho. Técnico: Vinicius Bergantin

TV: Globo.

ÁRBITRO - Flavio Rodrigues de Souza.

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Arena Corinthians, em São Paulo (SP)