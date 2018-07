Sem vencer há 4 jogos, Atlético-PR demite Cristóvão Borges

Sem vencer há quatro jogos no Campeonato Paranaense, Atlético-PR anunciou nesta sexta-feira a demissão do técnico Cristóvão Borges. O nome do novo treinador ainda não foi definido, mas Cuca é um dos cotados para assumir o cargo.

"O Atlético Paranaense informa que Cristóvão Borges não é mais o treinador do clube. A decisão foi tomada em comum acordo", comunicou o clube, nesta manhã. "O CAP agradece os serviços prestados e deseja sucesso em sua carreira."

Cristóvão Borges chegou ao clube no início de outubro do ano passado. E, desde então, acumulou oito vitórias, oito empates e quatro derrotas, no Brasileirão de 2015, no Estadual deste ano e na Copa Sul-Minas-Rio.

A gota d'água para a demissão de Borges foi o empate com o Foz do Iguaçu por 1 a 1, na noite passada. Ao fim da partida, a torcida atleticana pediu a saída do treinador. Foi o quarto jogo sem vitória do time, que ocupa o terceiro lugar da tabela do Paranaense, mas está a seis pontos do líder Paraná.