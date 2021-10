Sem vencer há quatro jogos, São Paulo visita o Cuiabá mirando primeira página da tabela

Ainda pressionado, o São Paulo volta a campo nesta segunda-feira, 11, contra o Cuiabá, com uma série de desafios. O principal deles é voltar a vencer na competição, para dar um pouco mais de tranquilidade ao técnico Hernán Crespo. A partida será disputada às 20h, na Arena Pantanal, na capital do Mato Grosso, pelo encerramento da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O torcedor que olhar com otimismo para as últimas partidas do time na competição vai dizer que já são cinco jogos de invencibilidade. Mas após a boa vitória sobre o Atlético-GO, o time emendou quatro empates (América-MG, Atlético-MG, Chapecoense e Santos) e não conseguiu alcançar o grupo de cima da tabela, que briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Estar na principal competição sul-americana em 2022 é uma meta da diretoria tricolor e isso já foi falado para o técnico Crespo. O treinador balançou no cargo, mas Muricy Ramalho, coordenador de futebol do clube, sustentou sua permanência e o argentino ganhou uma sobrevida. Mas se os resultados não aparecerem logo, é possível que a diretoria mexa no comando da equipe.

Até por isso, a partida contra o Cuiabá é de suma importância para Crespo. Além disso, o adversário faz uma campanha melhor que a equipe paulista e soma um ponto a mais na competição (30 a 29). Então uma vitória do São Paulo deixaria um rival para trás e se afastaria um pouco mais da temida zona de rebaixamento.

Mais uma vez o problema de Crespo está na lateral-direita. Sem Daniel Alves, que deixou o clube no meio do campeonato por causa de uma dívida financeira milionária, e Igor Vinícius, machucado, o treinador mais uma vez terá de improvisar no setor. Orejuela, que está retornando de lesão e parece não contar com a confiança de Crespo, não viajou com o grupo. Com isso, a tendência é que Igor Gomes seja mantido na posição.

FICHA TÉCNICA:

CUIABÁ x SÃO PAULO

CUIABÁ: Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Auremir, Pepê e Camilo; Clayson, Max e Jenison. Técnico: Jorginho.

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Igor Gomes, Miranda, Léo e Welington; Luan, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara; Luciano, Calleri e Rigoni. Técnico: Hernán Crespo.

Juiz: Anderson Daronco (RS).

Horário: 20h.

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

TV: SporTV e Premiere.