Sem vencer há seis jogos, Água Santa troca de técnico no Paulistão

Sem vencer há seis partidas e correndo sério risco de rebaixamento no Campeonato Paulista, o Água Santa trocou de treinador nesta sexta-feira. Márcio Ribeiro deu lugar a Márcio Bittencourt, ex-jogador e técnico do Corinthians, que estava no comando do Atlético Sorocaba, penúltimo colocado e virtual rebaixado da Série A2.

Ele é esperado em Presidente Prudente neste sábado, véspera do duelo contra o Palmeiras, para se juntar ao time. Bittencourt nem sentará no banco de reservas nesta sexta-feira, quando o Atlético encara o Batatais, em Sorocaba.

Márcio Ribeiro estava no Água Santa desde o começo da fundação do clube, em 2011. O técnico comandou o time em todos os acessos que levaram o time de Diadema à elite do Estado. No Paulistão, porém, ele teve um bom começo, mas perdeu o embalo com seis jogos sem vitórias, nos quais acumulou quatro derrotas e dois empates.

O Água Santa é o terceiro colocado do Grupo D do Paulistão, com 12 pontos, e o 16.º na classificação geral, com a mesma pontuação de Oeste e XV de Piracicaba, mas em desvantagem nos critérios de desempate.