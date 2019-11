Sem vencer há três jogos, São Paulo tenta reabilitação contra Ceará

O São Paulo visita o Ceará neste domingo, às 19h, no Castelão, em busca de encerrar a série de três partidas sem vencer. Apesar da sequência negativa, a equipe está fortalecida após o empate com o Santos na rodada passada. Na Vila Belmiro, o São Paulo buscou a igualdade no segundo tempo e teve chances de virar o clássico.

Contra o Ceará, o time tricolor tenta ficar mais perto de uma vaga direta na fase de grupos da próxima Copa Libertadores da América. De acordo com o volante Tchê Tchê, há cobrança interna para o time conquistar o objetivo nesta reta final de Campeonato Brasileiro.

“Nos cobramos bastante. A importância não dá nem para falar (a vaga na Libertadores). Temos de pensar em dar uma resposta interna e para a nossa torcida também. É óbvio que sabemos que é preciso buscar bons resultados. Não estão faltando empenho e dedicação, mas a vitória tem de vir”, afirmou Tchê Tchê.

Para a jogo contra o Ceará, o técnico Fernando Diniz não terá o atacante Pablo, suspenso. por outro lado, Antony retorna de suspensão e está recuperado de lesão na coxa esquerda. O treinador pode optar por escalar a equipe sem centroavante ou colocar Raniel. Outra dúvida é na lateral-esquerda: Reinaldo perdeu treinos por causa de uma amigdalite e pode ser substituído por Léo.

O Ceará, por sua vez, vem de duas derrotas e luta para se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão. O técnico Adílson Batista pediu desculpas ao torcedor pelo momento que a equipe vive no campeonato.

"Gostaria de pedir desculpas ao torcedor, nós não gostaríamos de estar nessa posição. Peço desculpa e apoio nesse momento. Porque o que nós fizemos não é o que a gente espera. Faltou algo a mais. Isso já começou na semana. É importante fazer a leitura. Esse é um jogo diferente, contra adversário diferente, com características diferentes", disse o treinador.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ X SÃO PAULO

Ceará: Diogo Silva; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Tiago Alves e João Lucas; Fabinho, Ricardinho, Felipe Silva, Chico e Thiago Galhardo; Bergson. Técnico: Adílson Batista.

São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Léo; Tchê Tchê, Liziero, Igor Gomes e Daniel Alves; Antony e Vitor Bueno. Técnico: Fernando Diniz.

Juiz: Rafael Traci (SC).

Local: Castelão.

Horário: 19h.

Na TV: Pay-per-view.