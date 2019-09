Sem vencer há três jogos, Tiago Volpi diz que confiança do São Paulo 'segue a mesma'

O goleiro Tiago Volpi disse que a confiança do elenco do São Paulo não foi abalada por causa da sequência de três jogos sem vitória. A equipe passou em branco nas últimas partidas e teve um empate e duas derrotas.

"Temos confiança em todo o plantel, todos que estão no São Paulo têm capacidade de vestir a camisa. São coisas do futebol. Estamos vindo dessa sequência de três jogos sem vitórias e gols, mas a confiança no grupo segue a mesma. Temos trabalhado muito para reverter essa situação. Espero que contra o CSA a gente possa voltar a somar os três pontos", afirmou Volpi, referindo-se ao jogo que será realizado domingo no Morumbi.

Para o confronto com o CSA, o São Paulo deve ter a volta de Hernanes, Alexandre Pato, Pablo e Toró, que recuperam-se de lesão. Além disso, Walce e Antony retornaram da seleção brasileira olímpica nesta terça-feira, e Daniel Alves e Igor Gomes são aguardados para o treino de quinta - eles estão com a seleção principal nos Estados Unidos.

A volta dos jogadores anima Tiago Volpi. São "apenas" três desfalques certos para a partida de domingo: Igor Vinícius e Hudson, suspensos, além do lesionado Rojas. Na derrota para o Internacional no último sábado, por exemplo, o técnico Cuca não pôde contar com nove atletas.

"Como jogador, companheiro e amigo, queremos que todos estejam 100%, que não tenha nenhum problema de lesão. Sabemos o quão difícil é se lesionar. Tínhamos alguns jogadores que estavam no departamento médico que já estão na transição física. Não podemos ser hipócritas, a equipe completa do São Paulo tem que ser respeitada, temos grandes jogadores e um grande elenco. Esperamos ter todos disponíveis o quanto antes", disse o goleiro.

"Eu não tenho dúvida nenhuma que a bola vai começar a entrar. Eu não estive nos outros anos, não dá para opinar. Eu sei que todos os jogadores estão se esforçando ao máximo. Como temos comentado, o grupo está retornando de uma forma completa agora, espero que esse número possa aumentar", acrescentou.

O São Paulo volta a treinar nesta quarta-feira, em dois períodos, no CT da Barra Funda. A partida contra o CSA será realizada no domingo, às 19h, no Morumbi, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.