Sem vencer há três partidas, Figueirense visita o líder Atlético-MG em BH

O time catarinense também está em uma situação complicada na competição. Ocupa a 15.ª colocação, com 16 pontos, três à frente da zona de rebaixamento. Como de costume, o técnico Argel Fucks fechou o treino durante a semana e escondeu a escalação da equipe.

A principal novidade no elenco fica por conta do retorno do meia Juninho, que foi relacionado para o jogo após ficar seis meses fora por causa de uma fratura na fíbula. Peça fundamental no acesso do clube para a elite do futebol em 2009, o jogador foi negociado com o Palmeiras em 2011, passou três temporadas no time alviverde, como lateral-esquerdo, e retornou este ano ao Figueirense. Machucou em janeiro, em amistoso na pré-temporada, e só agora conseguiu ter condições para voltar.

Juninho começará no banco de reservas. A tendência é que o time catarinense seja o mesmo que empatou sem gols com o Coritiba na última rodada. A única novidade fica por conta da volta do volante Fabinho, que estava suspenso.