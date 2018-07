Sem vencer no Alemão, lanterna Colônia anuncia demissão de treinador

Em meio a uma campanha das piores já vistas no Campeonato Alemão, o Colônia optou pela mudança na comissão técnica neste domingo. A diretoria do clube anunciou a demissão do treinador Peter Stöger, que falhou na tarefa de levar a equipe a sequer uma vitória na competição.

O Colônia é o lanterna isolado do Alemão, com apenas três pontos somados em 14 partidas do Alemão, no qual não somou nenhum triunfo. Curiosamente, porém, a demissão de Stöger acontece no dia seguinte de um bom resultado. Afinal, no sábado, o time arrancou um empate por 2 a 2 do terceiro colocado Schalke 04 mesmo atuando fora de casa.

A demissão, porém, parece já ter sido definida antes da partida. Após o apito final no sábado, Stöger se aproximou da torcida visitante, a reverenciou e aplaudiu, em um gesto que parecia de despedida. "Stöger e nós sentimos recentemente que nosso caminho juntos estava chegando ao fim, independente do resultado contra o Schalke", disse o diretor do Colônia, Alexander Wehrle.

Stöger assumiu o Colônia em 2013, quando o clube ainda estava na segunda divisão, e o levou a temporadas vitoriosas em todos os anos seguintes. Em 2016/2017, alcançou o auge ao terminar em quinto no Campeonato Alemão e alcançar a Liga Europa, mas a péssima campanha atual definiu sua saída.

"É pelo melhor interesse do clube e, especialmente, do time que a decisão foi tomada", declarou Stöger, que prometeu "manter os dedos cruzados, na torcida para que meu sucessor consiga manter o Colônia na primeira divisão". O substituto do treinador ainda não foi definido pela diretoria.