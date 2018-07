Sem vencer no Paulista, Penapolense anuncia demissão de Narciso

Narciso não é mais técnico do Penapolense. Após a derrota para o São Bernardo, por 1 a 0, na noite desta terça-feira, em Penápolis, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, o treinador reuniu-se com o presidente Nilso Moreira e foi comunicado de sua saída.

O time do interior ainda não conquistou vitória alguma neste Paulistão e soma apenas dois pontos no Grupo D, após quatro jogos. Os números foram determinantes na decisão da diretoria. "Temos o maior respeito pelo Narciso, que estava conosco há muito tempo. Mas há momentos que precisamos causar este choque", explicou Moreira.

Ex-zagueiro do Santos, Flamengo e seleção brasileira, Narciso estava à frente do Penapolense desde o fim de 2013. Ele lamentou o mal início do time no torneio estadual. "O início da temporada não foi da forma como gostaríamos e as diversas tentativas que fiz nesses primeiros jogos não estavam surtindo efeito", comentou.

Narciso é o segundo técnico a cair nesta edição do Paulistão. O primeiro foi Luis dos Reis, do Marília, que perdeu seus três primeiros jogos.