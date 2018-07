Sem Victor e Luan, Oswaldo arma Atlético-MG com Robinho entre os titulares

Depois de ser apresentado e comandar seu primeiro treino no Atlético-MG na última terça-feira, o técnico Oswaldo de Oliveira esboçou pela primeira vez nesta quarta a equipe que pretende levar a campo em sua estreia. Na Cidade do Galo, o novo comandante alvinegro realizou um trabalho tático e técnico visando o duelo com o Atlético-PR, domingo, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro.

Neste primeiro esboço, Robinho trabalhou entre os titulares. O atacante de 33 anos foi elogiado por Oswaldo na apresentação e, depois de perder espaço com Rogério Micale no comando, deve voltar a ter uma chance entre os 11 do Atlético-MG, ao lado de Fred.

É bem verdade que Luan, que vinha compondo o ataque com Fred, não treinou nesta quarta-feira. O jogador foi poupado depois de reclamar de dores na perna. Mas independentemente da situação de Luan, a tendência é que Robinho seja mesmo titular do Atlético-MG no fim de semana.

Outro que não trabalhou nesta quarta-feira foi o goleiro Victor, que também reclamou de dores na perna e acabou poupado. A princípio, porém, o titular da meta atleticana não preocupa e deve estar em campo normalmente no domingo.

Nesta quarta, Oswaldo armou o Atlético-MG com 11 titulares e sem goleiro. A equipe teve em campo: Alex Silva, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Yago, Adilson, Elias, Cazares e Valdívia; Robinho e Fred.