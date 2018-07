Sem Victor Ferraz, Dorival Júnior lamenta desfalques no Santos

O lateral-direito Victor Ferraz, que recebeu terceiro cartão amarelo na vitória contra o XV de Piracicaba, desfalcará o Santos na partida deste domingo contra o Rio Claro, pelo Campeonato Paulista.

Dorival Júnior terá de improvisar o lateral-esquerdo Zeca na direita e escalar Caju, na esquerda. Outra opção do treinador é apostar no volante Alison para a vaga de Victor Ferraz.

O técnico elogiou a atuação da equipe na vitória por 1 a 0 em Piracicaba e enalteceu o fato de o time ocupar o primeiro lugar na classificação geral do Paulistão. Dorival só reclamou de perder jogadores importantes no clássico contra o São Paulo, dia 27.

Ricardo Oliveira e Lucas Lima estarão na seleção brasileira em rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Além da dupla, Gabriel, Zeca e Thiago Maia foram convocados para amistoso da seleção olímpica.

"É ruim. No ano passado perdemos quatro jogadores no momento mais importante do campeonato. Não serão poucas. E justamente em um momento importante. Já são cinco desfalques, e com uma lesão e outra suspensão, viram sete", afirmou o técnico.