Sem Vina, Ceará recebe o Atlético-GO sonhando com o G-6

Sem poder contar com o meia Vina, o principal destaque do Ceará na temporada, Guto Ferreira quebra a cabeça para escalar o time no duelo contra o Atlético Goianiense neste sábado, às 21h, na Arena Castelão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A ausência de Vina é um problema dos grandes para o Ceará. O jogador é o artilheiro do time, com 18 gols na temporada, além de ter contribuído com 14 assistências. Não à toa, seu nome está sendo cotado em grandes clubes do futebol brasileiro e do exterior.

Sem Vina, Guto Ferreira deverá apostar em Wescley, mas não descartou utilizar Felipe Silva ou mesmo Saulo Mineiro. O treinador não poderá contar também com os lesionados William Oliveira e Felipe Vizeu, além de Ricardinho, com covid-19. Por outro lado, Charles foi confirmado entre os titulares.

Com dois triunfos consecutivos, sendo o último por 2 a 0 frente ao Bahia, o Ceará deu um salto na tabela e já aparece na nona posição, com 32 pontos, seis a menos dos times que estão na zona de classificação para a próxima Copa Libertadores. O sonho continua para os comandados de Guto Ferreira.

"Temos pretensões no campeonato e queremos estar sempre na primeira parte da tabela. Não tem jogo fácil, todos são difíceis e não podemos desprezar o adversário, mas para buscar algo grande precisamos pontuar e buscar vitórias, ainda mais jogando em casa e num confronto direto. É uma partida importante para ficar nessa primeira parte da tabela e buscar coisas grandes", diz Bruno Pacheco.