Sem Viña, Palmeiras deve improvisar ou lançar garoto na lateral nos próximos jogos

O técnico Vanderlei Luxemburgo inicia a semana em clima de paz, após voltar a vencer no Campeonato Brasileiro - derrotou o Ceará por 2 a 1, mas não terá muito tempo para comemorar. O time alviverde não tem lateral-esquerdo para os jogos contra Botafogo, São Paulo e Coritiba.

Matías Viña, titular da posição, foi convocado para defender a seleção do Uruguai para os jogos contra o Chile, dia 8, e Equador, dia 13, válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Assim, a opção de Luxa é apostar em alguém improvisado ou em um garoto da base, que nunca jogou no time principal.

A opção mais provável da base é o jovem Renan Victor, de 18 anos, que tem treinado com o time principal e chegou a ficar no banco de reservas contra o Ceará. Poucos jogadores do atual elenco já atuou na lateral-esquerda. Uma das poucas opções é Gustavo Scarpa, que chegou a atuar no setor em início de carreira.

O reserva imediato de Viña era Lucas Esteves, mas o jogador sofreu uma lesão na coxa direita e não volta tão cedo. Vale lembrar que Diogo Barbosa, outro que poderia ser opção, foi negociado com o Grêmio.

Além de Viña, o zagueiro Gustavo Gómez também está fora dos próximos jogos, convocado para a seleção paraguaia. Em seu lugar, entra Luan. O goleiro Weverton e o meia Gabriel Menino também serão desfalques, pois foram convocados por Tite para defender a seleção brasileira.