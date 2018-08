Sem Vinícius Junior, Real Madrid vence Getafe em estreia no Espanhol

O Real Madrid derrotou o Getafe por 2 a 0, neste domingo, no estádio Santiago Bernabéu, e estreou com vitória na nova temporada do Campeonato Espanhol. Foi a segunda partida oficial do clube após a transferência de Cristiano Ronaldo para a Juventus. Carvajal e Bale marcaram os gols da vitória, um em cada tempo.

A vitória na primeira rodada marcou também a estreia do técnico Julen Lopetegui no comando da equipe no Espanhol. Ex-comandante da seleção espanhola, ele acabou demitido dois dias antes da estreia na Copa do Mundo da Rússia, após ser anunciado pelo Real Madrid.

Na ausência de Cristiano Ronaldo, quem comandou a vitória do time madrilenho foi Gareth Bale. Além do gol, marcado aos 6 minutos do segundo tempo, o galês comandou o setor ofensivo e levou perigo nas investidas pelas laterais do campo. O primeiro gol foi anotado por Dani Carvajal aos 20 minutos de jogo.

O atacante Vinicius Jr, ex-Flamengo, permaneceu no banco de reservas durante todo o jogo. O lateral Marcelo foi titular e o volante Casemiro entrou no segundo tempo, assim como Luka Modric, que chegou a ser cotado para se transferir para a Inter de Milão na janela de transferências.

Sem o atacante português no elenco e grandes contratações de peso para a temporada atual (o goleiro belga Thibaut Courtois ficou no banco de reservas), a torcida do Real Madrid não se empolgou. O público de 48.466 torcedores ficou entre os piores do Real em jogos de estreia no Espanhol.

Na próxima rodada do Espanhol, o Real Madrid vai encarar o Girona, no domingo, no estádio Montilivi.