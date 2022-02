Sem Vinicius Junior, Real Madrid vence Granada e aumenta vantagem no Espanhol

Mesmo sem seus principais atacantes, o Real Madrid fez a lição de casa neste domingo e venceu o Granada por 1 a 0. O triunfo no estádio Santiago Bernabéu fez a equipe madrilenha aumentar para seis pontos a vantagem na liderança do Campeonato Espanhol, apesar das baixas de Benzema e Vinicius Junior.

O brasileiro cumpriu suspensão neste fim de semana, enquanto o francês se recupera de uma lesão muscular na coxa. Sem a dupla, o técnico Carlo Ancelotti compôs o ataque com o trio formado por Asensio, Isco e o brasileiro Rodrygo. O lateral-esquerdo Marcelo também voltou a ser titular, com a braçadeira de capitão. Éder Militão começou entre os 11 e Casemiro se tornou desfalque de última hora por conta de uma gastroenterite.

Com o resultado, o Real chegou aos 53 pontos e abriu vantagem sobre o Sevilla, que ficou no empate sem gols com o Osasuna, no sábado. O terceiro colocado é o Betis, que perdeu em casa do Villarreal por 2 a 0, também neste domingo, e estacionou nos 40. O Barcelona aparece em quarto, com 38, e o Atlético de Madrid é o quinto, com 36.

Sem contar com força máxima, o Real dominou o jogo, mas esteve longe de brilhar. Até criou boas chances no primeiro tempo, com Asensio e Rodrygo. Num lance de sorte, carimbou o travessão. Nos minutos finais, Isco quase anotou um belo gol ao pegar de primeira e exigir bela defesa do goleiro Maximiano.

No segundo tempo, o time da casa ganhou em poder ofensivo com as entradas de Hazard e Jovic. O único gol da partida acabou saindo aos 28 minutos. O lance começou com uma cobrança curta de escanteio. Kroos levantou na área, a defesa do Granada deu rebote e Asensio finalizou com estilo para anotar o gol.

O gol confirmou o domínio do Real, que ainda teve duas chances para ampliar o placar, com o mesmo Asensio e Valverde.