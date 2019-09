Sem vitória há 3 jogos, Botafogo faz promoção para ter Engenhão lotado no domingo

Há três rodadas sem vitória no Campeonato Brasileiro, a diretoria do Botafogo quer um Engenhão lotado, domingo, às 16 horas, contra o Atlético-MG, pela 18.ª rodada, a penúltima do primeiro turno da competição. Para isso, uma promoção especial foi feita e os ingressos custarão de R$ 15 a R$ 30.

O último triunfo botafoguense na competição nacional foi conquistado em 11 de agosto, no Rio, quando derrotou, por 2 a 1, o Athletico-PR. De lá para cá, o time do técnico Eduardo Barroca perdeu para o Corinthians (2 a 0), empatou com a Chapecoense (0 a 0) e foi derrotado pelo Internacional (3 a 2), no sábado passado.

O técnico Eduardo Barroca orientou um treino físico nesta quarta-feira no campo anexo do Engenhão. Os jogadores foram exigidos no aprimoramento de velocidade, força e também na parte técnica.

O comandante tem mais duas atividades para definir a equipe que vai buscar a sua oitava vitória no Brasileiro. O time ainda soma dois empates e mais oito derrotas. O Botafogo está em décimo lugar do Brasileirão, com 23 pontos, 13 atrás de Flamengo e Santos, respectivos líder e vice-líder.