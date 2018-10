Sem vitória há 4 jogos, Lopetegui garante estar 'bem' e 'calmo' no Real Madrid

O técnico Julen Lopetegui, do Real Madrid, revelou nesta sexta-feira, em entrevista coletiva antes da partida contra o Levante, pelo Campeonato Espanhol, que se sente "bem" e "calmo" em relação ao seu futuro no comando da equipe, apesar de enfrentar uma série de quatro jogos sem vitória.

"Eu me sinto bem, sou treinador do Real Madrid, sei que a cobrança aqui é maior", disse o treinador. Com a má fase, o Real Madrid é apenas o quarto colocado do Campeonato Espanhol, atrás do surpreendente líder Sevilla e dos rivais Barcelona e Atlético de Madrid.

A imprensa espanhola chegou a especular nesta semana a possibilidade de o italiano Antonio Conte ser um possível substituto para o lugar de Lopetegui, caso mais um resultado negativo seja somado neste final de semana.

Lopetegui, perguntado se tem apoio da diretoria, insistiu que o clima está "absolutamente pacífico" e afirmou que "é preciso saber conviver com momentos de cobrança" em uma equipe que pode disputar todos os títulos. "A única receita é trabalhar, insistir e acreditar".

Por isso, a treinador pede total atenção para o jogo deste sábado. "Estamos focados exclusivamente nesta partida e com o máximo de ambição", disse o treinador, que poderá contar com o retorno de Isco, Benzema e Marcelo, assim como Gareth Bale, que teve problemas musculares. Mas não definiu a escalação da equipe. "Alguns jogadores aceleraram o processo de recuperação. Estamos otimistas, mas vamos aguardar mais um pouco".

Em relação a Gareth Bale, que se apresentou à seleção de País de Gales, mas não enfrentou Espanha e Irlanda na data Fifa deste mês de outubro, Lopetegui afirmou que o jogador "tem sido muito responsável com os seus sentimentos".

O Real Madrid soma 14 pontos, ao lado de Espanyol e Alavés, um atrás de Barcelona e Atlético de Madrid. O líder, com 16, é o Sevilla. Na Liga dos Campeões da Europa, a equipe de Lopetegui soma três pontos após duas rodadas no Grupo G, ao lado da Roma. O CSKA Moscou lidera com quatro.