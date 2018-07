Sem volantes, Ponte improvisará lateral contra Cruzeiro

Com a ausência da dupla de volantes, Guto Ferreira repetirá o esquema que fez sucesso sob o comando do ex-treinador Gilson Kleina, com o destaque para Cicinho ao lado de Nikão na armação de jogador. Com isso, o zagueiro Tiago Alves jogará na lateral e Wendel Santos atuará como volante. A outra vaga no meio de campo ficará com Xaves. "Nosso time é um grupo, independente de quem vai jogar e quem vai ficar no banco. Estamos bem entrosados e acredito que quem entrar não terá dificuldade", disse Nikão.

A Ponte Preta vem de boa vitória sobre o Santos, na última rodada, por 1 a 0. O resultado serviu para afastar a equipe da zona de rebaixamento, já que os campineiros estão na 13.ª posição, com 40 pontos, sete à frente do 17.º colocado, o Sport.