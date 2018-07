Sem Wagner, Gustavo Scarpa reforça Fluminense em Chapecó

O Fluminense não voltou ao Rio após a derrota por 2 a 0 para o Botafogo, domingo, em Brasília, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim um jogador deixou a cidade e seguiu para o interior de Santa Catarina, onde vai reforçar o time no duelo com a Chapecoense, nesta quarta-feira: o meia Gustavo Scarpa.

O jovem, de 20 anos, vai reforçar o time na partida em razão da ausência do meia Wagner, que está com um problema de varize intestinal. Apesar de lamentar o problema do companheiro, Gustavo Scarpa celebrou a oportunidade no Fluminense.

"O Fluminense tem um grande grupo, a galera me trata super bem, eles brincam comigo, conversam e me respeitam. Fiquei feliz, foi bom porque estava esperando mais uma oportunidade de poder voltar a estar com o grupo. Infelizmente foi por conta de um problema do Wagner, mas vou me esforçar para poder ajudar o time", disse.

Gustavo Scarpa espera ajudar o Fluminense a superar o momento ruim. O time tropeçou nos dois últimos jogos no Campeonato Brasileiro e foi eliminado da Copa do Brasil, na terceira fase, pelo América de Natal. "O time vem de resultado ruim e vai trabalhar muito para se recuperar. Quero muito ajudar o time, mesmo que eu não entre em campo. Só em poder estar aqui e contribuir já me deixa feliz", comentou.