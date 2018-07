Sem Wagner, Zé Ricardo faz mistério no Vasco para encarar o Sport O técnico Zé Ricardo tem apenas uma dúvida para escalar o Vasco diante do Sport na segunda-feira que vem, no Recife, pelo Campeonato Brasileiro. Sem poder contar com o lesionado Wagner, o treinador ainda não escolheu seu substituto. Pelo menos foi isso o que ele garantiu nesta sexta em entrevista coletiva após o treino fechado à imprensa, em São Januário.