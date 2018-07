Sem Wallace, Tite escala Corinthians com André Vinicius na zaga

SÃO PAULO - O técnico Tite comandou um treino técnico com bola na tarde desta quinta e teve de fazer uma mudança de última hora na defesa do Corinthians. Wallace foi negociado com o Flamengo, e técnico escalou André Vinícius na zaga ao lado de Felipe. Essa deverá ser a dupla de zagueiros que vai jogar a estreia no Campeonato Paulista, domingo, contra o Paulista, em Jundiaí.

Outra alteração na equipe foi a entrada de Welder na lateral esquerda no lugar do garoto Igor. Nas demais posições, Tite repetiu a equipe que vinha treinando durante a semana, com Zizao, Giovanni e Elton no ataque. Romarinho será o meia.

O provável Corinthians na estreia do Paulistão: Júlio César; Edenilson, André Vinicius, Felipe e Welder; Guilherme Andrade, Guilherme e Romarinho; Giovanni, Elton e Zizao. Elton, no entanto, também está de saída do time - ele negocia com o Náutico.

TITULARES

Na manhã desta quinta-feira, os titulares que iniciaram a pré-temporada nesta semana fizeram seu primeiro treino com bola. Foi um trabalho tático, "dois toques", disputado num ritmo intenso. Com dores no joelho, Chicão foi poupado da atividade.

Já Cássio só será liberado para retomar os treinos com bola semana que vem, segundo o departamento médico. Um exame de imagem a que ele foi submetido não constatou lesão no ombro esquerdo - ele sofre de tendinite. Está descartada a possibilidade de cirurgia.