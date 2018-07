Sem Walter, Atlético-GO encara o Cruzeiro pelo Brasileirão

Não será dessa vez que Walter terá a sequência que tanto espera no Atlético Goianiense. Na atuação de gala na vitória por 3 a 1 sobre a Ponte Preta, fora de casa, o atacante recebeu o terceiro cartão amarelo e está automaticamente suspenso para este domingo, às 16 horas, quando o time goiano recebe o Cruzeiro no estádio Olímpico Pedro Ludovico, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além de marcar o segundo gol, que decretou a virada no Moisés Lucarelli, Walter ainda deu a assistência para o golaço do volante Ronaldo, que bateu do meio campo enquanto Aranha voltava de um escanteio em que se arriscou a ir para o ataque.

Contratado a peso de ouro, o atacante marcou contra a Ponte Preta apenas seu segundo gol com a camisa do Atlético-GO. O primeiro tinha sido há quatro meses, ainda na sua estreia na derrota por 4 a 1 diante do Coritiba. "É uma pena porque eu estou em forma e nosso time está crescendo a cada rodada", lamentou o atacante.

Justamente pela má fase que Walter atravessava é que a diretoria goiana acertou com Alison, apresentado oficialmente há uma semana e que já estreou com a camisa do Atlético-GO. Ele é o substituto natural no ataque e assume o posto do titular. No restante do time, o técnico João Paulo Sanches não deve ter novidades.

A principal meta do clube é encontrar uma luz no fim do túnel na zona de rebaixamento. Lanterna, com apenas 22 pontos, o Atlético-GO já conseguiu igualar nesse segundo turno as mesmas três vitórias que teve no primeiro. Com isso, o time busca uma reação para deixar as últimas posições. Por enquanto a distância ainda é grande. Com 27 pontos e um triunfo a mais, o Bahia é o primeiro clube fora da degola.